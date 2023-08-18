Ermeni Silahlı Gruplar, Rus Barış Gücü Gözetiminde Karabağ'a Yasa Dışı Askeri Sevkiyat Yaptı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların Rus barış gücü askerleri gözetiminde Karabağ'a ambulanslarla yasa dışı askeri sevkiyat yaptığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'a geçici olarak konuşlanan Rus barış gücü birliklerinin yasa dışı askeri sevkiyatlarda Ermeni silahlı gruplara eşlik ettiği bildirildi. Ermenilere ait kamyonlar ile silah, askeri teçhizat ve mayın yüklü ambulansın bugün sabah saatlerinde Rus barış gücüne ait savaş aracının gözetiminde Hankendi-Gaybalı-Dükanlar-Halfeli güzergahında hareket ettiği belirtildi. Açıklamada, yasa dışı sevkiyatın Azerbaycan birliklerinin teknik gözetim araçları tarafından kayıt altına alındığı aktarıldı. - BAKÜ