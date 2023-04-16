Ermeni asıllı AK Parti Milletvekili Adayı Sıvacıoğlu kiliseleri ziyaret etti

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Sevan Sıvacıoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde Arnavutköy ve Beşiktaş'ta kiliseleri ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Ermeni asıllı Dr. Sevan Sıvacıoğlu'nun ilk adresi Arnavutköy Aya Taksiarhis Metropolit Athenagoras Hrisanis Rum Ortodoks Kilisesi oldu. Sıvacıoğlu'na AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan da eşlik etti. Kilise yetkilileri ile birlikte yeni gerçekleştirilen vakıf seçimleri üzerine sohbet gerçekleştirildi. Dr. Sevan Sıvacığlu'nun bir sonraki durağı ise Beşiktaş Meydanı oldu. Burada gençlerle bir araya gelen milletvekili adayı, gençlerin taleplerini dinledi. Gençlere gelecekte hangi mesleği seçeceklerini soran Milletvekili Adayı Sıvacıoğlu, bir gencin doktor olmak istediğini söylemesi üzerine, "Gelecekte sizler bizi tedavi edeceksiniz. Bu konuda sizlere çok güveniyoruz" dedi. Gençlerin fotoğraf çekilme talebi üzerine Dr. Sevan Sıvacıoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi. Beşiktaş Meydanı'nda 'İftara 5 Kala' programına katılan Dr. Sevan Sıvacıoğlu, son olarak da Siirt Şirvan Derneği'nin düzenlediği iftar programında STK'larla bir araya geldi.

Gençlerle buluşmasının ardından milletvekili adayının sıradaki durağı Panaia Rum Ortodoks Kilisesi oldu. Burada da seçmenlerle bir araya geldikten sonra Beşiktaş Çarşısı esnafını ziyaret eden AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Sevan Sıvacıoğlu, "Bugün Beşiktaş ilçemizde vatandaşlarımızla buluştuk. Öncelikle Arnavutköy'de Rum cemaatimize ait tarihi bir kilisede ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Yeni seçilmiş vakfımızla tanıştık, görüştük. Yakın zamanda yapılan vakıf seçimlerinin ne kadar memnuniyetle karşılandığını gördük. Sonra Beşiktaş Meydanı'na indik. Gençlerle buluşup sohbet ettik, dileklerini ve ihtiyaçlarını dinledik. Memnun oldukları, olmadıkları bazı konular hakkında onların görüşlerini aldık. Onlara kendilerini sevdiğimizi, kendileriyle ilgilendiğimizi, sorunlarını çözmek için elimizden gelen bütün yardımları yaptığımızı, gördüğümüz bütün problemleri, eksiklikleri gidermek hususunda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bildirdik. Daha sonra Beşiktaş Çarşısı'nın içinden geçip vatandaşlarımızla seçim konularında konuştuk, seçime yoğun ilgi olduğunu gördük. Gerçekten vatandaşlarımız seçimi önemsiyorlar, ilgileniyorlar. Sonra tekrar Beşiktaş içerisinde tarihi Rum kilisemizi ziyaret ettik. Bu şekilde bugünkü çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Sıvacıoğlu, iftar saatine yakın da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik ikram etti.

Diagurisi: "Umarım Sıvacıoğlu bu seçimlerde Meclisteki yerini alır"

Panaia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dora Diagurisi, AK Parti Milletvekili Adayı Sevan Sıvacığolu'nun ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, "Bugün Arnavutköy Kilise Vakfı'nda Sayın Sevan Sıvacıoğlu'nu ağırladık. Bizim için çok mutlu bir ziyaret oldu. Kendisiyle kısa zaman önce gerçekleşen vakıf seçimleriyle ilgili de bilgi paylaştık. Yeni yönetim olarak ilerleyen süreçte düşündüğümüz projeleri paylaştık. Kendisinin adaylığının hayırlı olmasını diliyoruz. Umarım bu seçimlerde Meclisteki yerini alır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL