ERMED Yönetim Kurulu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçiye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Çorum valiliğinden Erzurum Valiliğine atanan Mustafa Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen ERMED Başkanı Gamze İspirli, geleneksel ve dijital medyanın önemine dikkat çekerek basın mensuplarının yaşadığı sorunları dile getirdi.

Özellikle yerelde birçok sorunla karşılaştıklarının altını çizen İspirli, "Erzurum'da yaklaşık 160 internet gazetesi bulunmaktadır. Bu gazetelerin büyük çoğunluğu da meslekle alakası olmayan uzaktan yakından gazetecilikle ilgisi olmayanlar tarafından yönetilmektedir. Ne yazık ki bu durum da meslekte haksız rekabet oluşturmakta ve gazetecilik mesleğini kalitesizleştirmektedir. İnternet gazeteciliği ile ilgili bir süre önce yapılan yeni düzenlemeler ne yazık ki yetersiz kaldı. İnternet haber sitesi açma konusunda şartların yeniden gözden geçirilmesi ve ciddi yaptırımların getirilmesi lazım. Aksi taktirde giderek azalan meslek saygınlığı kısa süre sonra yok olacaktır." diye konuştu.

İspirli, ERMED olarak amaçlarının gazetecilik mesleğinin yeni dünyaya entegrasyonunu sağlayarak, özellikle gençlerin mesleğe olan ilgisini artırmak ve iş disiplini, mesleki ilkeler, bağımsız ve objektif gazeteciliği aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Diğer yandan Vali Mustafa Çiftçi ise, gazetecinin ilgili ve yetkili kişilerden doğru bilgileri alarak haber yapması gerektiğini söyledi.

Artık halkın yalan yanlış haberlere ve haberi yapanlara ilgi göstermediğini belirterek, gazeteciliğin kutsallığına değindi. Basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olduğuna da dikkat çeken Çiftçi, "Bu iş vebal işidir. Bir haber yaparken, doğru bilgilere ulaşmak lazım. Aksi taktirde yalan yanlış bilgilerle kaynağından gerekli doğru bilgileri almadan haber yapılırsa kul hakkına girilir. Bunun vebali büyüktür. O yüzden gerçek bilgilere ulaşılarak haber yapılmalı. Bu konuda valilik olarak biz de gerekli çalışmalarımızı yaparak bazı önlemlerimizi elbette ki alacağız." dedi. - ERZURUM