Erkan Baş'dan sosyalist bıyığı açıklaması: Kessem diye düşündüm

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'de ekonomi ve savaş gündeminin yoğun olduğu günlerde gündemin dışına çıkarak 'sosyalist bıyıkları'na ilişkin açıklama yapması dikkat çekti.

"KESSEM DİYE DÜŞÜNDÜM"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bir YouTube kanalına konuk oldu. "Sosyalist olmak için bıyık bırakmak mı gerekiyor?" sorusuna yanıt veren Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı: Erkan Baş, şu ifadeleri kullandı: "Benim babam bıyıklıydı, çok erken yaşta vefat etti. Babama özenmekle ilgili bir şeydi. Bazen kessem diye düşündüm ama artık bu noktadan sonra kesemeyeceğiz. Keşke önemli bir konuda iddiaya girsem de kaybedip kessem."