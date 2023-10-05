Eritreli Sığınmacılar, Eritre'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kapatılmasını İstedi

Eritre'deki rejim karşıtı yüzlerce sığınmacı, Eritreli bir sığınmacının öldürülmesini protesto ederek, Eritre'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısında bulundu. Göstericiler, geçen hafta Netanya'da Eritreli sığınmacılar arasında çıkan bir kavgada öldürülen Haile Mesfin Reda'nın resmini taşıdı.

Eritre'deki rejim karşıtı yüzlerce sığınmacı, başkent Tel Aviv'de Eritreli bir sığınmacının öldürülmesini protesto ederek, Eritre'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısında bulundu.

Başkent Tel Aviv'in güneyindeki bir polis karakolu önünde toplanan çoğu kadın yüzlerce Eritreli rejim karşıtı sığınmacı, "Eritre Büyükelçiliği terörün organizatörü", "Tel Aviv'deki Eritre'nin terör elçiliğini kapatın" yazılı pankartlar ve İsrail bayrakları taşıdı.

Göstericiler, geçen hafta Netanya'da Eritreli sığınmacılar arasında çıkan bir kavgada öldürülen Haile Mesfin Reda'nın resmini taşıdı.

Eritre'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini bölgedeki rejim karşıtlarına karşı "terör estirmekle" suçlayan göstericiler, İsrail'den Eritre'nin büyükelçiliğini kapatması talebiyle sloganlar attı.

Eritreli karşıt görüşlü sığınmacıların kavgasında polis gerçek mermi kullanmıştı

İsrail'de yaklaşık 17 bin Eritreli sığınmacı bulunuyor. İsrail basınının aktardığına göre, Eritreli sığınmacılar arasında, Eritre rejiminin destekçileri ve karşıtları arasındaki tansiyon son dönemde daha da arttı.

İsrail'in kuzeyindeki Netanya kentinde cumartesi Afrikalı sığınmacıların karıştığı kavgada bir Eritreli bıçakla öldürülmüş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

Öte yandan İsrail polisinin, 25 Eylül Pazartesi günü Tel Aviv'in güneyinde 20'li yaşlarda Eritreli bir sığınmacının öldürüldüğü olayda, kurbanın Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki karşıtı, zanlının ise Afewerki destekçisi olma ihtimalini araştırdığı bildirilmişti.

Eritre'nin Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından 2 Eylül'de düzenlenen bir etkinlik sonrasında Eritreli rejim destekçileri ve karşıtları karşı karşıya gelmişti.

İsrail polisi, Tel Aviv sokaklarında yaşanan olaylara gaz bombası, tazyikli su, cop ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermi kullanarak müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde 19'u ağır en az 120 Eritreli yaralanmıştı. Olaylarda taş ve yabancı cisim atılması sonucu 30 polis yaralanırken, Eritreli 39 protestocu gözaltına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu olaylara karışanların yanı sıra genel olarak Afrikalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

İsrail'deki Afrikalı göçmenler

İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Göç İdaresinin verilerine göre, İsrail'de çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan olmak üzere geçici koruma kapsamında yaklaşık 25 bin 500 sığınmacı bulunuyor.

Sığınmacıların çoğu 2006-2007'den beri İsrail'de olmalarına ve anavatanlarına dönmeleri halinde karşı karşıya kalacakları tehlikenin hukuki olarak tanınmasına rağmen Tel Aviv yönetimi bu kişileri mülteci olarak tanımayı ve mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

Yapılan binlerce iltica başvurusu işleme alınmazken, bazıları ise uzun yıllardır beklemede.

Dünya genelinde Eritre ve Sudanlı sığınmacıların mülteci olarak tanınma oranları, Eritreliler için yaklaşık yüzde 90, Sudanlılar için yüzde 60 civarında. Ancak çoğu ülkenin aksine, İsrail'deki sığınmacıların mülteci statüsünde tanınma oranı yüzde 1 gibi çok düşük seviyede.