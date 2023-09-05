Ergene Kaymakamı Gaziantep'e atandı

Son kararnameyle birlikte Gaziantep Şahinbey Kaymakamlığına atanan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ilçeye veda etti.

Ergenelilere seslenen Kaymakam Taşçı, "Dört yıldır görev yaptığım Ergene'den Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Gaziantep ili Şahinbey ilçesine atanmış bulunmaktayım. Görevim boyunca bana verilen görevleri, layıkıyla gerçekleştirmek için gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet anlayışı ile tarafsız ve adil olarak Ergene de yaşayan her vatandaşın kaymakamı olarak hizmet etmeye gayret ettim. Devletin hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve gülen yüzünü her zaman göstermeye çalıştım. Bana verilen görevleri hak, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile görevimden ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ