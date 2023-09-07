Erenler Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 197. Kuruluş Yıl Dönümü'nü kutladı

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Zabıta Teşkilatı'nın 197. Kuruluş Yıl Dönümü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Zabıta personeli ile bir araya geldi. Şengül, zabıta personeline teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, "Vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında köprü vazifesi gören Zabıta Teşkilatımızın 197. Kuruluş Yıl Dönümü Haftasını kutluyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Zabıta Teşkilatı'nın 197. Kuruluş Yıl Dönümü Haftası etkinlikleri çerçevesinde Zabıta personeli ile bir araya geldi. Programda zabıta personeli ile sohbet eden Şengül, "Sizler belediyemizin temsil ve gülen yüzüsünüz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşımızın huzuru ve belediyemizin yetki alanına tabi olan kamu düzeninin korunabilmesi gayesiyle can ve başla çalışan, gerek esnafımızla gerek ilçemizin en ücra noktasındaki vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında köprü vazifesi gören Zabıta Teşkilatımızın 197. Kuruluş Yıl Dönümü Haftasını kutluyorum" dedi. - SAKARYA