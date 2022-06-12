İçişleri: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

İçişleri: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Politika
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince Eren Abluka-2 operasyonu kapsamındaHakkari Kavaklı bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.'KAHRAMANLARIMIZA TEBRİKLER'Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay yıldızın evlatları, kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Politika