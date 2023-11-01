Ereğli'de Suç Örgütüne Operasyon: 7 Gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri, yağma, kasten yaralama gibi olayları gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen yağma, kasten yaralama, 6136 SKM olayları ile ilgili organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, Barış G., Ali A., Sadettin K., Mehmet K., Emre T., Taner B., Serkan Ç., Bülent Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA