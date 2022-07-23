Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, fabrika işçileri ile bir araya geldiği programda, " Kayseri'den, içimizde bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum. Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fildişi kulelerinden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın" dedi.

?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye geldi. Erdoğan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fırın fabrikasındaki işçilerle bir araya geldi. İşçiler 'Sen bizim babamızsın' pankartı açtı. İşçilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güzel atmosferde bizleri buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla başlayan kriz Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Bugün Amerika'dan Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra gıda, sağlık ve enerji gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleri ile yüzleşmeye başladı" diye konuştu.

"Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside de Türkiye'nin ağırlığı günden güne artıyor. Dün İstanbul'da bu konuda önemli, bir başarıya imza attık. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracını temin edecek anlaşmanın imza törenini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz. Kayseri'den içimizde bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum. Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fildişi kulelerinden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? 'Ben elimdeki torbayla evime gidiyorum. Ben halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin' dedi. Mesela Kayseri'ye gelin. 20 yılda nereden nereye ulaştığını, sanayisinin hangi seviyelere çıktığını görün. Kayseri'de sanayicimizin üretim için yer bulamaz oldu. Kayseri'ye yeni bir organize sanayi kuracağız."