Erdoğan: Vize sorununu hal yoluna koyacağız

'VİZE SORUNUNU HAL YOLUNA KOYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan vize sorununa değinerek, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu konjoktür belki de bizlere tarihimizin en büyük fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları enerjimizi tüketecek hiç tartışmalarla, sahte gündemlerle heba edemeyiz. Boşa harcayacak tek bir anımız dahi olmadığının altını çizmek istiyorum. Tüm Türkiye olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Özellikle havalimanından Külliye'ye gelene kadar caddelerdeki bu tablo asla unutulacak bir tablo değildir. Milletimin böyle bir tabloyu hazırlaması, böyle bir tabloyu ortaya koyması burada duadan başka bize düşen bir şey yok. ya Rap beni bu milletin bir evladı olarak yarattığın için sana sonsuz hamdüsenalar olsun" dedi.

Erdoğan, son olarak daha fazla üretecek ve daha fazla ihracat yapacaklarını vurgulayarak, "Bu konuda 5 ilkemiz var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Bunu ülkemiz başarır mı; başarır ve başaracağız. İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam kapısı oluşturacağız. Türkiye'nin yumuşak gücünü, Türkiye'nin artan itibarını ekonomik olarak fırsata dönüştürmeye gayret edeceğiz. 21 yıldır devletine ve hükümetine güvenen hiç kimse mağdur olmadı. 21 yıldır ülkenin potansiyeline inanan hiç kimse pişmanlık yaşamadı. İnşallah bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti iş adamıyla, işçisiyle, çiftçisiyle, üreticisiyle, depremzedesiyle, mazlum ve mağduruyla kendine güvenini asla yarı yolda bırakmayacaktır. Sizlerden yatırımlarınızı daha da artırmanızı bekliyorum. Sizlerden Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vermenizi istiyorum" dedi.