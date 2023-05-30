Erdoğan: Vize sorununu hal yoluna koyacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan vize sorununa değinerek, 'Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız.' dedi. Ayrıca muhalefeti seçim sürecindeki söylemleri nedeniyle eleştiren Erdoğan, 'Siyasi tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler.' ifadelerini kullandı.
'VİZE SORUNUNU HAL YOLUNA KOYACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan vize sorununa değinerek, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu konjoktür belki de bizlere tarihimizin en büyük fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları enerjimizi tüketecek hiç tartışmalarla, sahte gündemlerle heba edemeyiz. Boşa harcayacak tek bir anımız dahi olmadığının altını çizmek istiyorum. Tüm Türkiye olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Özellikle havalimanından Külliye'ye gelene kadar caddelerdeki bu tablo asla unutulacak bir tablo değildir. Milletimin böyle bir tabloyu hazırlaması, böyle bir tabloyu ortaya koyması burada duadan başka bize düşen bir şey yok. ya Rap beni bu milletin bir evladı olarak yarattığın için sana sonsuz hamdüsenalar olsun" dedi.'SİYASİ TARİHİMİZİN EN REZİL KAMPANYASINI YÜRÜTTÜLER'Erdoğan, muhalefeti seçim sürecindeki söylemleri nedeniyle eleştirerek, "Şimdi inşallah 29 Mayıs günü milletin bankadan para çekemeyeceği iddiasından döviz kuru ve sebze fiyatlarının uçacağı hezeyanına kadar tüm tuşlara bastılar. Ne oldu? İşte dün 29 Mayıs'tı. Ne oldu? Bankalar filan falan hepsi kapandı mı? Hepsi artık kasaları masaları filan falan boşalttılar mı, ne oldu? Hepsi yalan. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Artık yatsıyı falan geride bıraktık. Millete ve iş dünyasına korku salmak adına piyasa spekülasyonu dahil her türlü çirkefliği sergilediler. Sırf 3-5 oy daha fazla alabilmek için siyasi tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler. Ne yaparlarsa yapsınlar muaffak olamadılar. Bu ülkenin ekonomisini bunlar Londra tefecilerine teslim edeceklerdi, edemediler. İş dünyamızı ürkütmeyi, panikletmeyi başaramadılar. İnşallah bundan sonra da bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum. Bu işleri en iyi sizler biliyorsunuz. Bunlar kendi hezimetlerine milleti ortak etmek isteyen zavallılardır. Biz bunları aldırmayacak, son 21 yıldır olduğu gibi yine işimize bakacağız. Kendi gündemimize odaklanacağız. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde kullanmaya çalışacağız. Yeni pazarlar, yeni müşteriler bulmanın peşinde koşacağız. Gerek ülkemize yatırımlar çekecek gerekse o ülkelerde bizler yatırımlara gireceğiz." ifadesini kullandı.'21 YILDIR DEVLETİNE GÜVENEN HİÇ KİMSE MAĞDUR OLMADI'
Erdoğan, son olarak daha fazla üretecek ve daha fazla ihracat yapacaklarını vurgulayarak, "Bu konuda 5 ilkemiz var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Bunu ülkemiz başarır mı; başarır ve başaracağız. İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam kapısı oluşturacağız. Türkiye'nin yumuşak gücünü, Türkiye'nin artan itibarını ekonomik olarak fırsata dönüştürmeye gayret edeceğiz. 21 yıldır devletine ve hükümetine güvenen hiç kimse mağdur olmadı. 21 yıldır ülkenin potansiyeline inanan hiç kimse pişmanlık yaşamadı. İnşallah bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti iş adamıyla, işçisiyle, çiftçisiyle, üreticisiyle, depremzedesiyle, mazlum ve mağduruyla kendine güvenini asla yarı yolda bırakmayacaktır. Sizlerden yatırımlarınızı daha da artırmanızı bekliyorum. Sizlerden Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vermenizi istiyorum" dedi.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023