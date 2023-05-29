Erdoğan ve Putin Türkiye-Rusya işbirliğini geliştirmeye devam edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika