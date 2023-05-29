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Erdoğan ve Putin Türkiye-Rusya işbirliğini geliştirmeye devam edecek

Erdoğan ve Putin Türkiye-Rusya işbirliğini geliştirmeye devam edecek

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Rusya Politika Haberler

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