Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme için tarih belirlenmedi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Türkiye'de yapılacak görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Türkiye'de yapılacak görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gelecek ay Türkiye'de yapılması planlanan görüşmeye ilişkin için Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov açıklama yaptı. İki lider arasında görüşme yapılacağına dair planlar olduğunu doğrulayan ancak tarihi ile ilgili taraflar arasında bir çalışmanın henüz başlamadığını belirten Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüşme planı olduğunu doğrulayabilirim. Ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık. Ağustos ayından ve diğer seçeneklerden bahsedildi. Ancak başkanımızın (Vladimir Putin'in) seçim zaferi tebrikinde Erdoğan'a ziyaret sözü verdiğini biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinin ardından Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayarak tebrik etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Putin'i Türkiye'ye davet etmişti. Görüşmenin detaylarına dair taraflardan yapılan açıklamada Putin'in bu daveti kabul ettiği belirtilmişti. - MOSKOVA