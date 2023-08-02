Erdoğan ve Putin arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, olası bir görüşmeye yönelik hazırlıklar dahil çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesine karar verildi.

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, iki lider arasında 'olası bir görüşmeye yönelik hazırlıklar' dahil çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesine karar verildiği ifade edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;