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Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Buluşacak

Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Buluşacak

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesinde bir araya gelmeye karar verdiği bildirildi. Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesinde bir araya gelmeye karar verdiği bildirildi.???????

Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesinde buluşmaya karar verdi." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Politika Haberler

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