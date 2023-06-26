Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesinde bir araya gelmeye karar verdiği bildirildi. Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.