Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak oy oranları açıklandı

Zonguldak'ta yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Genel olarak Erdoğan %51,89 oy alırken, Kılıçdaroğlu %41,59 oy aldı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak oy oranlarını Zonguldak geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Zonguldak Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ZONGULDAK'TA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre Zonguldak'ta genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %51,89; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %41,59 ve Sinan Oğan yüzde %5,8 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,72 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ZONGULDAK'TA KAÇ OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta %51,89 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ZONGULDAK'TA KAÇ OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta %41,59 oy aldı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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