Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yozgat oy oranları
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Yozgat'ta yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Erdoğan %72,7, Kılıçdaroğlu %21,34 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Yozgat oy oranlarını Yozgat geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Yozgat Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre Yozgat'tagenelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %72,7; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %21,34 ve Sinan Oğan yüzde %5,61 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,35 oy aldı.
Recep Tayyip Erdoğan Yozgat'ta%72,7 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta %21,34 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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