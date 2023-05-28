Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Uşak oy oranları! 14 Mayıs seçim sonuçları

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Uşak'taki oy oranları merak ediliyor. Isparta genelindeki oy oranları da açıklandı. Ayrıca diğer adaylar Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranları da verildi.