14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sivas oy oranları açıklandı. Sivas genelinde Cumhur İttifakı yüzde 69,4 oy aldı. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 24,25 oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Sivas oy oranlarını Sivas geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Sivas'ta Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE SİVAS'TA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Sivas genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,25; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 69,4; Sinan Oğan yüzde 6,11 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,24 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN SİVAS'TA KAÇ OY ALDI?

Sivas'ta yüzde 69,4 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 280.285 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİVAS'TA KAÇ OY ALDI?

Sivas'ta yüzde 24,25 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 97.938 oy aldı.

14 MAYIS SİVAS SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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