Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Osmaniye'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye oy oranlarını Osmaniye geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Osmaniye (il merkezi), Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE OSMANİYE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Osmaniye genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %30,74; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %62,31; Sinan Oğan yüzde %6,41 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,54 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN OSMANİYE'DE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye (il merkezi), Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale ilçelerinde toplamda %62,31 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU OSMANİYE'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye (il merkezi), Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale ilçelerinde ederek %30,74 oy aldı.

SİNAN OĞAN OSMANİYE'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Osmaniye'de yüzde %6,41 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

OSMANİYE KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ