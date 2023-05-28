Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Muğla oy oranları açıklandı
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Muğla'da gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Muğla genelinde Kılıçdaroğlu %62,9 oy alırken Erdoğan %31,66 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Muğla'dakaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Muğla oy oranlarını Muğla geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Muğla Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre Muğla'da genelinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde %31,66; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %62,9 ve Sinan Oğan yüzde %4,77 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,67 oy aldı.
Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da %31,66 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da %62,9 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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