Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkâri oy oranları açıklandı
Politika Haberleri
14 Mayıs seçiminde Hakkâri'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları açıklandı. Kılıçdaroğlu yüzde 72,32 oy alırken Erdoğan yüzde 24,64 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkâri'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Hakkâri'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Hakkâri oy oranlarını Hakkâri geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Çukurca Derecik Şemdinli Yüksekova kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Hakkâri genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %72,32; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %24,64 Sinan Oğan yüzde %2,74 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,3 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurca Derecik Şemdinli Yüksekova toplam %24,64 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurca Derecik Şemdinli Yüksekova ilçelerinde ederek %72,32 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,Hakkâri'de yüzde %2,74 oranına ulaştı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
HAKKÂRİ KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ