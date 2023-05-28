Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranları açıklandı

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre, Gümüşhane genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %19,92; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %74,42 oy aldı. Sinan Oğan ise yüzde %5,34 oy aldı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Gümüşhane'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gümüşhane oy oranlarını Gümüşhane geneli ve ilçe ilçe sizler için derledikKelkit Köse Kürtün Şiran Torul kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE GÜMÜŞHANE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Gümüşhane genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %19,92; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %74,42; Sinan Oğan yüzde %5,34 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,32 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN GÜMÜŞHANE'DE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kelkit Köse Kürtün Şiran Torul ilçelerinde toplam %74,42 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU GÜMÜŞHANE'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kelkit Köse Kürtün Şiran Torul ilçelerinde ederek %19,92 oy aldı.

SİNAN OĞAN GÜMÜŞHANE'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Gümüşhane'de yüzde %5,34 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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