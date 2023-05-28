Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Giresun oy oranlarını Giresun geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE GİRESUN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Giresun genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %32,92; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %61,05; Sinan Oğan yüzde %5,48 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,55 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN GİRESUN'DA KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerindetoplam %61,05 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU GİRESUN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aziziye Palandöken Yakutiye Aşkale Çat Hınıs Horasan İspir Karaçoban Karayazı Köprüköy Narman Oltu Olur Pasinler Pazaryolu Şenkaya Tekman Tortum Uzundere ilçelerinde ederek %32,92 oy aldı.

SİNAN OĞAN GİRESUN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Giresun'da yüzde %5,48 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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