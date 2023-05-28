Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranlarını Gaziantep geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Şahinbey Şehitkamil Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE GAZİANTEP'TE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Gaziantep genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %34,65; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %59,76; Sinan Oğan yüzde %7,31 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,49 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN GAZİANTEP'TE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Şehitkamil Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli'de toplam %59,76 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU GAZİANTEP'TE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Şahinbey Şehitkamil Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli ilçelerinde ederek %34,65 oy aldı.

SİNAN OĞAN GAZİANTEP'TE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Gaziantep'te yüzde %7,31 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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