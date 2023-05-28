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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranları açıklandı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranları açıklandı

Politika Haberleri

14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranları açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te kaç oy aldı? Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranlarını Gaziantep geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Şahinbey Şehitkamil Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre, Gaziantep genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %34,65; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %59,76; Sinan Oğan yüzde %7,31 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,49 oy aldı.

14 Mayıs Gaziantep seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep oy oranları! Kılıçdaroğlu Gaziantep'te kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Şehitkamil Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli'de toplam %59,76 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Şahinbey Şehitkamil Araban İslahiye Karkamış Nizip Nurdağı Oğuzeli Yavuzeli ilçelerinde ederek %34,65 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Gaziantep'te yüzde %7,31 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep 14 Mayıs Politika Haberler

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