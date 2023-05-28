Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranlarını Elazığ geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Elazığ'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ELAZIĞ'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Elazığ genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,21; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67,18; Sinan Oğan yüzde 4,31 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,3 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ELAZIĞ'DA KAÇ OY ALDI?

Elazığ'da yüzde 67,18 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 242.098 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ELAZIĞ'DA KAÇ OY ALDI?

Elazığ'da yüzde 28,21 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Karakoçan ilçesinde üstünlük elde ederek 101.669 oy aldı.

14 MAYIS ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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