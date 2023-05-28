Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranları açıklandı
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14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67,18 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,21 oy aldı. Detaylar haberimizde...
Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Elazığ oy oranlarını Elazığ geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Elazığ'da Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Elazığ genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,21; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67,18; Sinan Oğan yüzde 4,31 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,3 oy aldı.
Elazığ'da yüzde 67,18 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 242.098 oy aldı.
Elazığ'da yüzde 28,21 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Karakoçan ilçesinde üstünlük elde ederek 101.669 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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