Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Düzce oy oranları açıklandı

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre, Düzce'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,6 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,91 oy aldı. Detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Düzce'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Düzce oy oranlarını Düzce geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Düzce'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DÜZCE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Düzce genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,91; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,6; Sinan Oğan yüzde 6,1 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,39 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN DÜZCE'DE KAÇ OY ALDI?

Düzce'de yüzde 68,6 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 182,974 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÜZCE'DE KAÇ OY ALDI?

Düzce'de yüzde 24,91oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 66,446 oy aldı.

14 MAYIS DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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