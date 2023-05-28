Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır oy oranları

14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır oy oranlarını Diyarbakır geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik.

Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır oy oranlarını Diyarbakır geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Diyarbakır'daCumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DİYARBAKIR'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Diyarbakır genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,96; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26,48; Sinan Oğan yüzde 1,26 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,31 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA KAÇ OY ALDI?

Diyarbakır'da yüzde 26,48 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 239.827 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU DİYARBAKIR'DA KAÇ OY ALDI?

Diyarbakır'da yüzde 71,96 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergani, Sur, Silvan ve Dicle ilçelerinde üstünlük elde ederek 651.793 oy aldı.

14 MAYIS DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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