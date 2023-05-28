Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Denizli'deki oy oranları açıklandı

Denizli'de gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48,36 oy alarak önde olduğu belirtilirken, Erdoğan yüzde 43,89 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Denizli oy oranlarını Denizli geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Denizli'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DENİZLİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Denizli genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,36; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,89; Sinan Oğan yüzde 7,09 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,67 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN DENİZLİ'DE KAÇ OY ALDI?

Denizli'de yüzde 43,89 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 312.652 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU DENİZLİ'DE KAÇ OY ALDI?

Denizli'de yüzde 48,36 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Pamukkale, Güney ve Honaz ilçelerinde üstünlük elde ederek 344.507 oy aldı.

14 MAYIS DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI!

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