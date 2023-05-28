Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bitlis oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Bitlis'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bitlis oy oranlarını Bitlis geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bitlis oy oranları! Kılıçdaroğlu Bitlis'te kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BİTLİS'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Bitlis genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,91; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46,45; Sinan Oğan yüzde 2,25 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,39 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BİTLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Bitlis'te yüzde 46,45 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Hizan ve Mutki ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİTLİS'TE KAÇ OY ALDI?

Bitlis'de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,91 alırken; Adilcevaz, Ahlat, Merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde üstünlük elde etti.

SİNAN OĞAN BİTLİS'TE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Bitlis'de yüzde 2,25 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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