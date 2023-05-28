Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Bilecik'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Bilecik'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oy oranlarını Bilecik geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bilecik oy oranları! Kılıçdaroğlu Bilecik'te kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE BİLECİK'TE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Bilecik genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,26; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,88; Sinan Oğan yüzde 8,12 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,73 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN BİLECİK'TE KAÇ OY ALDI?

Bilecik'te yüzde 49,88 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLECİK'TE KAÇ OY ALDI?

Bilecik'te 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,26 oy aldı.

SİNAN OĞAN BİLECİK'TE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Bilecik'te yüzde 8,12 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve t akip etmek için buraya tıklayınız.

BİLECİK KAZANAN MİLLETVEKİLLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ