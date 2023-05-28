Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın oy oranları açıklandı
Politika Haberleri
14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da yüzde 56,04 oy alırken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38,08 oy aldı. Detaylar haberimizde...
Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın oy oranlarını Aydın geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın oy oranları! Kılıçdaroğlu Aydın'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…
Açılan sandık oranına göre, Aydın genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,04; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38,08; Sinan Oğan yüzde 5,2 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,68 oy aldı.
Aydın'da yüzde 38,08 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bozdoğan, Koçarlı, Yenipazar, Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde üstünlük elde etti.
Aydın'da yüzde 65,04 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Çine, Germencik, Karacasu, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Buharkent, İncirliova, Didem ve Efeler ilçelerinde üstünlük sağladı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Aydın'da 40.129 oy alarak yüzde 5,2 oranına ulaştı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
AYDIN KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ Nİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ