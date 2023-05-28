Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın oy oranları açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın oy oranlarını Aydın geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Aydın oy oranları! Kılıçdaroğlu Aydın'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı? Detaylar haberimizdedir…

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE AYDIN'DA KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Aydın genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,04; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38,08; Sinan Oğan yüzde 5,2 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,68 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN AYDIN'DA KAÇ OY ALDI?

Aydın'da yüzde 38,08 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bozdoğan, Koçarlı, Yenipazar, Karpuzlu ve Köşk ilçelerinde üstünlük elde etti.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU AYDIN'DA KAÇ OY ALDI?

Aydın'da yüzde 65,04 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Çine, Germencik, Karacasu, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Buharkent, İncirliova, Didem ve Efeler ilçelerinde üstünlük sağladı.

SİNAN OĞAN AYDIN'DA KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Aydın'da 40.129 oy alarak yüzde 5,2 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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