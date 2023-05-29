Erdoğan ve Biden, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini İlerletme Konusunda Mutabık Kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.