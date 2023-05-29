Erdoğan ve Biden, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini İlerletme Konusunda Mutabık Kaldı
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika