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Erdoğan ve Biden, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini İlerletme Konusunda Mutabık Kaldı

Erdoğan ve Biden, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini İlerletme Konusunda Mutabık Kaldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Politika

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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