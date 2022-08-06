Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3)

Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3)

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

 - Güncelleme:

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.

Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli),


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Başiskele Kocaeli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title