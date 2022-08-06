Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3) ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti. ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti. Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli), Politika Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir Recep Tayyip Erdoğan Başiskele Kocaeli Politika Haberler

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