Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3)
ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.
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ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti.
Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli),
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Politika