Erdoğan: Türkiye tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasının ardından vatandaşlara hitap ederek tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren bir sistemi hayata geçireceklerini söyledi. Ayrıca, ülkenin şartlarına ve gençlerin beklentilerine karşılık gelecek uygulamaları geliştirerek sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), geçici sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildiğinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Mesleki eğitim başta olmak üzere ülkenin şartlarına ve gençlerin beklentilerine karşılık gelecek uygulamaları geliştirerek sürdüreceklerini belirten Erdoğan, sağlıkta dünyanın örnek aldığı altyapı ve sigorta sistemini hep daha ileriye taşıyıp yaygınlaştıracaklarını ve şehir hastanelerini artıracaklarını söyledi.

Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma ve enerjide yürütülen yatırımları küresel düzeye taşıyarak, Türkiye'nin "hub" konumunu güçlendireceklerini bildiren Erdoğan, "Nitekim Sayın Putin, Türkiye'nin, yani Trakya'nın hub bölgesi olması konusunu bu tebrik mesajında yine tekrar etti. Onlarla bu adımı atacağız ve böylece Trakya bir hub olacak." diye konuştu.

"Sosyal yardım ve destek sistemimizi geliştireceğiz"

Ülkenin lokomotifi haline dönüşen sanayinin, bilhassa savunma sanayisinin marka değerini artıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz. Hizmetler sektörümüzün ana gelir kaynağı turizmde yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yardım ve destek sistemimizi, milletimizin tek bir ferdinin bile kendisini sahipsiz hissetmeyeceği, dışlanmışlık duygusuna kapılmayacağı seviyeye getirene kadar geliştireceğiz. Kısacası önümüzdeki dönemin her anını Türkiye Yüzyılı'na yakışır eser ve hizmetlerle değerlendireceğiz."

Erdoğan, yarın 570'inci yıl dönümüne kavuşulacak İstanbul'un fethinin, bir çağı açıp yeni bir çağı kapattığını anımsatarak, 570 yıl önceki "Konstantiniyye muhakkak fetih olunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir" hükmünü yerine getirdiklerini ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı kutlu olsun"

Fethin yarın İstanbul'da kutlanacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne mübarek komutan, ne mübarek asker. İnşallah sizleri karşımda bu ecdadın torunları olarak görüyorum. Sizlerle iftihar ediyorum, sizlere inanıyorum, güveniyorum. İnşallah bu seçimleri giriş kapısı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı da tarihe işte böyle bir dönüm noktası olarak geçecektir. Dün 'Türkiye bize, biz de Türkiye'ye ve milletimize emanetiz' demiştik. Emanete sahip çıktığınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kelimelere sığmayan şu sevginiz, coşkunuz, vefanız, kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere bu toprakları vatan yapmak ve vatan olarak tutmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi şu gazi mekanın önünde istiklalleri ve istikballeri için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimizi kemal-i edeple anıyorum. Sizler buradaki varlığınızla şehitlerimizin elden ele bugünlere ulaştırdığı kutlu sancağın asla yere düşmeyeceğini bir kez daha gösterdiniz. Rabb'im hepinizden razı olsun. Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

Erdoğan, konuşmasını Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiirini okuyarak sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Sinan Oğan ile vatandaşları selamladı.

(Bitti)