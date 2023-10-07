Erdoğan: Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa yapmaktan geri durmuyoruz (5)

'YÜKSEK İSTİŞARE KURULU'NU AÇIKLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan, parti kurullarına seçilen isimleri tebrik ederek, " Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya çalışacak diğer taraftan da vatandaşlarımızın sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceğiz. Bu arada inşallah bugünkü toplantıdan sonra da önümüzdeki hafta içinde Yüksek İstişare Kurulu'nu yine açıklayacağım. Yüksek İstişare Kuruluyla birlikte de zaten bu kurul biliyorsunuz ağırlıklı olarak TBMM'de başkanlık görevi icra etmiş olan kardeşlerimizden oluşuyor; onlarla birlikte 7 kişilik bir İstişare Kurulu'nu açıklayacak ve bununla beraber ayrıca yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'100 MİLYONLARIN UMUDUYUZ'

Erdoğan, terörden savaşa kadar bölgede çok ciddi krizlerin yaşandığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Biz omuz omuza vererek inşallah Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Burada şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum; biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş 100 milyonların da umudu olan bir partiyiz. Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz. İnşallah her zamankinden daha çok çalışarak, daha fazla gönle girerek mücadelemizi devam ettireceğiz. Özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur. Cumhur İttifakı olarak başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini kucaklayacak şekilde, büyük oranda büyükşehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden yoğun bir çalışmayla 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Zira CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, burada yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla neyi bekliyor biliyor musunuz; 31 Mart'ı bekliyor. '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyorlar."

'31 MART'TA BÜYÜK BİR ZAFER BİZİ BEKLİYOR'

Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettikleri kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacaklarını belirterek, "Bunun için yapmamız gereken bellidir. Kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima vatandaşlarımızla birlikte olacağız. AK Parti'nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibir abidesi değildir. Kibre kesinlikle kapılmayacak, hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazu ile yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine, aramıza nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunları yaptığımızda da Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizleri beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum" diye konuştu.