Erdoğan: Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes'i idam edilişinin 63. yıl dönümü dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezarda düzenlenen anma töreni katıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve çok sayıda kişi katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adnan Menderes'in kabrine çelenk bırakmasının ardında saygı duruşu ile istiklal marşının okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası İstanbul İl Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş dua okudu.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhuriyet tarihimizin en kara günlerinden birinin yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. Bundan 63 yıl önce bir 27 Mayıs günü Türkiye çok partili siyasi hayata geçtikten sonraki ilk askeri darbesine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbe demokrasi ve kalkınma hamlemizi engellemekle kalmamış yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakanı olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi. Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada uzun yıllar boyunca vatandaşlarımızın dilinde yaslı ada olarak telaffuz edilmiştir. Biz burayı aldık şehitlerimizin anısını ilelebet yaşatacak şekilde demokrasi ve özgürlükler adası haline getirdik. Bugün de idamlarına giden sürecin başlangıcı olan darbenin yıl dönümünde rahmetli Menderes ve arkadaşlarını hayırla yad etmek üzere burada anıt mezardayız. Dünya durdukça Menderes hayırla, Fatiha'yla, dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır, öyle de anılmaya devam edecektir. Evet, Menderes bu milletin adamıydı. Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes'i, ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanları asla hazzetmediler. Sadece bununla kalmayıp her fırsatta onlarla milletin arasını açmak, onu da başaramazlarsa vücutlarını ortadan kaldırmak için uğraştılar, didindiler. Hemen bir diğer anıt mezar da ebedi istirahatgahında olan rahmetli Özal da benzer saldırılara maruz kalmış benzer sıkıntılar yaşamıştı. Bizim de belediye başkanlığından itibaren başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerimiz aynı mücadelelerle geçti. Ama hamdolsun ülkemizle ilgili karanlık hevesler hiçbir zaman tüm manasıyla başarıya ulaşamadı. Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir. Şimdi 63 yıl sonra yine bir 27 Mayıs'ta yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakarlığın bulunduğu demokrasisinin kıymetini çok iyi bilmektedir. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Türkiye seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirmesiyle de farkını ortaya koymuştur. Kardeşlerim sizleri bu duygular içerisinde en kalbi hassasiyetle selamlarken tekrar Sayın Başbakanımıza diğer tarafta Cumhurbaşkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. ve diğer tarafta Erbakan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. ve sizleri en kalbi duygularla selamlarken yarın sabah hassasiyetle sandıklara gitmenizi de tavsiye ediyorum. Yarın özellikle bizim için özel gün. Sağ olun varolun" dedi.

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