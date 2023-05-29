Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgelere 600 bin kişi geri döndü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri döndüğünü söyledi. Katar'la birlikte yürütülen yeni bir iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünün temin edileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Katar'la birlikte yürüttüğümüz yeni bir iskan projesiyle, birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz." - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika