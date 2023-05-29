Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgelere 600 bin kişi geri döndü

Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgelere 600 bin kişi geri döndü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri döndüğünü söyledi. Katar'la birlikte yürütülen yeni bir iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünün temin edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Katar'la birlikte yürüttüğümüz yeni bir iskan projesiyle, birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Suriye Katar Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title