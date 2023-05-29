Erdoğan: Suriye'deki güvenli bölgelere 600 bin kişi geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölgelere bugüne kadar 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri döndüğünü söyledi. Katar'la birlikte yürütülen yeni bir iskan projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünün temin edileceği belirtildi.