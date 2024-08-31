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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu Açılışında konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı. Erdoğan, sürdürülebilir balıkçılık için denizlerin korunması gerektiğini vurgulayarak, eksikliklerimiz olduğunu belirtti. Ayrıca, balıkçılarımızın emeğine ve desteklerimize teşekkür etti. Üretim ve ihracatta rekorlar kırdığımızı söyleyen Erdoğan, denizlerimizi korumamız gerektiğini ve ihmalkarlığın bedelini hepimizin ödediğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı. Erdoğan, "Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfez'indeki sahneleri hep beraber gördük. Üç sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı'da 2024-2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı. Programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı. Yıllık üretim 1 milyon tonu geçerek bu rekorlara yenisi eklendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkçılarımızın yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağladığımız destekler sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. 2023-2024 sezonunda yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek bu rekorlara yenisi eklendi. Bu rakamın 454 bin tonu avcılıktan elde edildi" şeklinde konuştu.

'1.7 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ SAĞLADIK'

Erdoğan, "Sadece üretim değil, ihracatta da her yıl üst üste rekor kırıyoruz. Son olarak geçtiğimiz yıl yüzde 40'ı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine tam 1.7 milyar dolarlık kazanç sağladık. Tüm bu başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

"İHMALKARLIĞIN BEDELİNİ SADECE DENİZLERİMİZ DEĞİL MİLLETÇE HEPİMİZ ÖDÜYORUZ"

Erdoğan, "Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfez'inin sahnelerini hep beraber gördük. Üç sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini sadece denizlerimiz sadece balıkçılarımız değil milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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