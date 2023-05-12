Erdoğan: Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerden, ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Bahçelievler'de yaptığı mitingde konuştu. Erdoğan konuşmasında, İstanbul'un terör örgütlerinden medet umanlara karşı birlik ve beraberlik gösterdiğini ve İstanbul'un tefecilere ülkesini teslim etmek isteyenlere istiklal ve istikbal diyerek mukabelede bulunduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, siyaseti böylesine çirkinleştirenlerden, ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olamayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Bahçelievler'de "İlla kaset, şart değil. Başka numaralar da dönüyor. Peki, bu numaraların arkasında kim var? Ben size söyleyeyim. Pensilvanya var. FETÖ var. FETÖ'cülerin oyunu bu. Bu oyunu da şimdi Muharrem Bey'e oynadılar. Ama bunlara dersi biz, bu oyunu oynayanlara 'Türk demokrasisinde bunların yeri yoktur' diyerek, pazar günü vermeye hazır mıyız? Ben sizlerden bunu bekliyorum. Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerden, ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olabilir mi? Bunların geçmişi de kirli, bugünü de kirli. Elleri değdikleri her yer de kirlenir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde miting yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"EKREM EFENDİ İSTANBUL'DA GÖREVİNİ ÇOK İYİ YAPTI, ŞİMDİ ONU VAN'A GÖNDERİYORLAR"

"İçeri girerken sordum, 'Ne kadar katılım' dedim. 'Alandaki katılım 40 bin' dediler. Tabii, yol güzergahında olanları buna dahil etmiyorum. Onlarla beraber 50 binden aşağı değildir. Fakat tabii yetmez. Sandıklardan başka rakam bekliyoruz.

İstanbul ne dedi? 'Türkiye Yüzyılı' dedi. İstanbul terör örgütlerinden medet umanlara karşılık birlik ve beraberlik demiştir. İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. İstanbul, tefecilere ülkesini teslim etmek isteyenlere istiklal ve istikbal diyerek mukabelede bulunmuştur.

Kardeşlerim, şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar? Ya, yaptıkları bir şey var mı? Yok. Bu kadar yılda, bırakınız taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem efendi İstanbul'da görevini çok iyi yaptı, şimdi onu Van'a gönderiyorlar. Oralarda o teröristlerin işaretlerini yapıyorlar, karı koca beraber. ya sen önce İstanbul'daki görevini yap ya. İstanbul'u sel afeti alıyor götürüyor, nerede İstanbul'un Belediye Başkanı? Bodrum'da. Nerede? Kayakta. Bunlar görev insanı değil, bunlar vazife adamı değil, bunlar sadece maalesef, söylemeyeceğim. Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki, kendi içlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar.

"SİYASETİ BÖYLESİNE ÇİRKİNLEŞTİRENLERDEN, ÜLKEYE TEMİZ YÖNETİM VAADİ KADAR GÜLÜNÇ BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Masadaki hanımefendinin, 'kumar masası' diyerek oradan kalktığında, başına gelenleri gördünüz, değil mi? Bir önceki seçimde CHP'nin adayı olarak bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz, değil mi? Günlerdir tehditler, şantajlar, hakaretler, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda ne oldu, adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Tekrar 'Gel' dediler. Tekrar döndü geldi. Biliyorsunuz biz, 2018 yılında bu kişiyle bir Cumhurbaşkanlığı yarışı yaptık. Ama ne oldu? Şimdi Muharrem Bey'e tekrar gel diyorlar, çağrı yapıyorlar. E Muharrem Bey de tabii, elinin tersiyle bunları itti. Çünkü burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları biz şimdi tabii bilemiyoruz. Kalkıp, çok sulu adeta şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerekli cevabı o da kendilerine verdi. Bu yarışta, kendisiyle ilgili ne kaset ne benzer bir şey iddia gündem gelmedi. Ne zaman ki bu isim, Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, işte o zaman bunların hepsi yaşandı. Tek başına bu tablo bile ülkede kaset kumpaslarının gerisindeki silüeti göstermeye yeterlidir. İlla kaset, şart değil. Başka numaralar da dönüyor. Peki, bu numaraların arkasında kim var? Ben size söyleyeyim. Pensilvanya var. FETÖ var. FETÖ'cülerin oyunu bu. Bu oyunu da şimdi Muharrem Bey'e oynadılar. Ama bunlara dersi biz, 'Bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde bunların yeri yoktur diyerek, pazar günü vermeye hazır mıyız? Ben sizlerden bunu bekliyorum. Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerden, ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olabilir mi? Bunların geçmişi de kirli, bugünü de kirli. Elleri değdikleri her yer de kirlenir.

Günlerdir, bazı kasetlerin nasıl montaj, nasıl uydurma, nasıl yapay zeka ürünü olduğunu anlatıp duruyorlardı. Biz de 'Bunların derdi ne? Neyi saklıyorlar?' diye merak ediyorduk. Meğer, kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış. Bir de yedikleri herzenin üstünü örtmek için ülkemizin uluslararası çıkarlarına zarar vermeye kalkacak kadar yüzsüzleşiyorlardı. Kendi ortakları bir hanımefendiyi, 3 günde canından bezdirenlerin eski adaylarını şantajla çekilmek zorunda bırakmalarına niçin şaşırıyoruz ki?

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZÜ HER GÜN YENİ BİR MÜJDEYLE YERİNE GETİRİYORUZ"

Devam eden çalışmalarla sürekli eser ve hizmet siyasetinin çıtasını yükseltiyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü her gün yeni bir müjdeyle yerine getiriyoruz.

Bay bay Kemal'in böyle projeleri filan olabilir mi? Bunun herhangi bir referansı filan var mı? Bilhassa kadınlarımıza ve gençlerimize hayallerini hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bunun için hepimize çok önemli sorumluluk düşüyor. Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız."