Erdoğan: Siyaset dünyada böyle yapılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben Sayın Putin ile görüşüyorum diye bay bay Kemal rahatsız olmuş. Diyor ki 'Batı'nın talimatına uyarım, yaptırımı uygularım.' Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun bay bay Kemal. Sen git yat. Siyaset dünyada böyle yapılmaz." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivaslıların İstanbul'da yüksek bir nüfus potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, Sivaslılardan telefon diplomasisi ile İstanbul'daki akrabalarını oy kullanmaları için harekete geçirmelerini istedi.

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'yle ülkenin önünde yepyeni kapılar açılacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerine doğru çok daha büyük adımlarla koşacağını ve daha hızlı yol alacağını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmadan çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, "Milletimiz bize beş yıl daha ülkeyi yönetme sorumluğu verirse, neler yapacağımızı, seçim beyannamemizde tek tek anlattık. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma, turizmden spora kadar her alanda önemli adımlar atacağız." diye konuştu.

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme sözlerine mutlaka bağlı kalacaklarını, hayat pahalılığı başta olmak üzere milletin günlük hayatını olumsuz etkileyen tüm sıkıntılarla mücadele edeceklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu işi biz başarırız. Bunlar Bay Kemal'in falan işi değil. Bunların İstanbul'daki Belediye Başkanının halini görüyorsunuz, rezalet. Ankara'daki Belediye Başkanının halini görüyorsunuz, rezalet. İzmir, hepten rezalet. Ama biz 21 yıl Türkiye'de bir şeyi ispatladık. Eğer Türkiye, dünyada farklı bir yere oturmuşsa, tüm dünya eğer Türkiye'yi farklı bir şekilde anıyorsa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuğu Türkiye yapıyorsa, burası sıradan bir olay değil. Karadeniz tahılını eğer Türkiye tüm dünyaya taşıyorsa burada duracaksın. Kim Türkiye'nin başında, Tayyip Erdoğan. Ben Sayın Putin ile görüşüyorum diye bay bay Kemal rahatız olmuş. Diyor ki 'Batı'nın talimatına uyarım, yaptırımı uygularım.' Sen siyasetten zerre kadar anlamıyorsun bay bay Kemal. Sen git yat. Siyaset dünyada böyle yapılmaz. Biz dünyada tüm ülkelerle irtibatlarımızı en güzel şekilde götürdük, götürüyoruz. Amerika, Rusya ve Batı'nın tüm ülkeleriyle de böyle olduğu için 21 yıldır Türkiye'yi, dünyada Türkiye yaptık."

"Tüm şer şebekeleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Her sorunun farkında olduklarını belirten ve bu konuda milletin müsterih olmasını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başbakanken faizi 4,6'ya indirdim. Bu Bebecan falan o zaman yanımızda emekliyorlardı. Enflasyonu da 6,2'ye indirdik. O zaman bunu yaptık. Paradan altı sıfırı attık. O zaman Bebecan 'altı sıfırı atarsak halimiz ne olur?' diyordu. 'Hiçbir şey olmaz sen yoluna devam et' dedim. Bunların adı güya ekonomiden anlar, bir şeyden anladıkları yok. 21 yıl içerisinde bunları tüm engellemelere rağmen yaptık. Nasıl daha önce enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, bunu yine biz yaparız. Kimse endişe etmesin ve yapacağız. Bu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Ülkemizi geçmişte nasıl her yıl ortalama yüzde 5,5 büyütmüşsek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine de yine biz ulaştıracağız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Beş senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız."

Erdoğan, muhalefetin "gaz-maz yok" dediği Karadeniz'de keşfettikleri doğal gazı milletin emrine verdiklerini ifade ederek "Şu anda ücretsiz olarak doğal gazı kullanıyor musunuz? Şimdi mutfakta yine 25 metreküp gazı bir yıl boyunca ücretsiz halkımıza vereceğiz. Artık Sivas'ın sert kışları eskisi kadar sert geçmeyecek. Yemek yaparken hanım kardeşlerimizin gönülleri daha rahat olacak. Bir yıl boyunca tencereler inşallah Karadeniz gazıyla ücretsiz kaynayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'da buldukları günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrolü de ülke ekonomisine kazandıracaklarını, bölgenin diğer yerlerinde de petrol arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Gabar'da kimlerden dolayı bu petrol çıkmıyordu? Kılıçdaroğlu'nun beraber olduğu teröristlerden dolayı çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Bütün bunlarla beraber Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarana kadar bakmadık yer, harekete geçirmedik potansiyel bırakmayacağız. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantıları dahil tüm şer şebekeleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Zaten son yıllarda bölücü terör örgütünü ülkemiz içinde kıpırdayamaz hale getirdik. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunların ümüğünü sıktık. Bunları inlerine mahkum ettik. Neredeler? Artık başlarını çıkartamıyorlar. Biliyorlar ki başlarını çıkartırlarsa SİHA'lar başlarına inecek. Şimdi Akıncı'mız da var mı var. KIZILELMA'mız var. TCG Anadolu'muz var. Kıskanıyorlar. Bir de Anka'mız var. Hemen her gün etkisiz hale getirilen bir terör elebaşının haberini alıyoruz. Döktükleri her damla masum kanının hesabını, bölücü alçaklardan misliyle soruyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör belasından milletimizi kurtaracağız. CHP Genel Başkanı'nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek."

"Gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü video üzerinde arsızca tepiniyorlar"

Erdoğan, Kandil'deki terörist elebaşlarının, videolarla CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediğini de dile getirerek şunları söyledi:

"Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu terör elebaşları, seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar. Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşlar. Van'da ne dediler, 'kana kan, intikam intikam' dediler. Bu naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Oysa ki takke düşmüş, kel görünmüştür. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler. Aynı şekilde eteklerine yapıştıkları emperyalistlerden aldıkları cesaretle terör örgütlerine dağıttıkları mavi boncuklar da işe yaramayacaktır."

-"Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca muhalefetin yıpratmaya çalıştığı TOKİ'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden alnının akıyla çıktığını, bölgede TOKİ tarafından yapılan hiçbir binanın yıkılmadığını söyledi.

Depremin ardından, TOKİ'nin öncülüğünde ülkenin yapı stokunu yenilemeye hız verdiklerini anlatan Erdoğan, "Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız. Bütün şehirlerimizi her türlü afete karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'dan başlayarak, ülke genelinde 6 milyon konutu dönüştüreceğiz. Riskli olarak belirlenen evini kentsel dönüşümle yenileyenlerin inşaat maliyetinin yarısını biz karşılayacağız." şeklinde konuştu.

"Aile ile alakalı Anayasa değişikliği konusundaki adımı atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sapkın akımların saldırılarına karşı Aile Koruma Kalkanı Programını hayata geçireceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi buradan soruyorum. Sivas cevabını versin. Bu CHP, LGBT'ci mi? HDP, LGBT'ci mi? İYİ Parti, LGBT'ci mi? Yanındakilerde LGBT'ci midir? Peki LGBT, AK Parti'ye sızabilir mi? MHP'ye sızabilir mi? Yeniden Refaha sızabilir mi? Büyük Birlik'e sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? İşte aramızdaki fark bu. Biz, ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Onun için aile bizde kutsaldır. LGBT filan bizim semtimize uğrayamaz. İnşallah seçimden sonra aile ile alakalı Anayasa değişikliği konusundaki adımı atacağız. Destek buluruz, bulmayız ama biz adımı atacağız."

Erdoğan, ana kaynağını Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankasını kurarak, bu banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceklerini, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacaklarını aktardı. Yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceklerini de söyleyen Erdoğan, "Kadınların iş ve aile yaşamı dengesini tahkim edecek mekanizmaları güçlendireceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Toplumumuzun hiçbir kesimini çaresiz, sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine siz Sivaslı kardeşlerimizin desteği ve duasıyla yapacağız." şeklinde konuştu.

Sivas'ın güçlü desteği sayesinde 14 Mayıs'ta maçın ilk yarısını önde bitirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Rehavete kapılmadan çalışarak, inşallah ikinci yarıda tarihi bir zafere imza atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıklar açılıp sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkacaklarını ifade ederek "Cumhurbaşkanlığında yine Sivas'tan rekor bekliyorum. Sivas'ın bu kardeşlerini yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Sizlerden buraya gelemeyen kardeşlerime de selamımı söyleyerek, 28 Mayıs'ta oylarına talip olduğumuzu iletmenizi rica ediyorum. Sivas'ın yiğidolarına güveniyorum. Milli Mücadele'nin şehri Sivas'a güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Notlar

Sivas'ta, yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan'a, vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Türk bayraklarıyla süslenen meydanda ayrıca "29 Mayıs 1453'te çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han vardı, 29 Mayıs 2023'te Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak Recep Tayyip Erdoğan var. Soy Aslına Çeker" yazılı bir afiş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas ziyaretine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

Erdoğan, konuşmasının ardından Bahçeli ve Destici ile vatandaşları selamladı.

(Bitti)