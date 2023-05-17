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Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi

Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerini arayarak başsağlığı diledi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün'ün yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Şırnak Politika Haberler

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