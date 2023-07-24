Erdoğan: Seçimlerdeki başarımızı 31 Mart yerel seçimlerinde tahkim etmek istiyoruz (2)
Politika Haberleri
'15 TEMMUZ ASIRLAR BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ VARLIK YOKLUK MÜCADELELERİ ZİNCİRİNİN EN SON HALKASIDIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün ardından 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O gece Türkiye sadece demokrasiye yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, o meşhum gece...
'15 TEMMUZ ASIRLAR BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ VARLIK YOKLUK MÜCADELELERİ ZİNCİRİNİN EN SON HALKASIDIR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün ardından 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O gece Türkiye sadece demokrasiye yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, o meşhum gece ülkemiz asıl bağımsızlığını hedef alan bir işgal girişimini püskürttü. Milletimiz 253 vatan evladını toprağa verme pahasına Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. 15 Temmuz asırlar boyunca yürüttüğümüz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen günlerinin gerisinde işte bu gerçek vardır. FETÖ'cü alçakların ihanetinden medet umanlar o gece yaşadıkları derin hayal kırıklığını halen unutamıyor. Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçanlar ayıplarını örtmek, korkaklıklarını gizlemek amacıyla iftira dahil her yola başvuruyor" dedi.'SON FETÖ'CÜ HAİN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'Erdoğan konuşmasının devamında, "Kontrollü darbe yalanından 20 Temmuz darbesi tarzı ahlaksız ithamlara kadar milletin direnişine kara çalmak için her şeyi yapıyorlar. Ama ne yapsalar nafile. Bunlar tüm çabalarına rağmen son 7 yılda amaçlarına ulaşmadılar. Allah'ın izniyle hiçbir zamanda ulaşamayacaklar. Türkiye ve Türk milleti var oldukça 15 Temmuz destanımız dilden dile gönülden gönüle, nesilden nesile gururla aktarılmaya devam edecek. Birileri rahatsız olsa da biz o gece çıplak elleriyle tankları durduran kahramanların hatırasına ebediyen sahip çıkacağız. Her biri kalbimizin en mutena köşesinde yaşayan 253 şehidimizin hepsini şükranla özlemle ve minnetle yad edeceğiz. Gazilerimizin verdiği mücadeleyi, gençlerimize ve çocuklarımıza gururla anlatacağız. Filmlerle, kitaplarla, belgesellerle, şiirlerle ve çeşitli etkinlerle 15 Temmuz'u manasına ve ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız. Tüm bunları yaparken rehavete asla kapılmayacağız. Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar bu terör örgütü ile uzantılarıyla ve destekçileri ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu bereketli ömürler niyaz ediyorum. Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın diyorum" dedi.ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEMİZİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ'Erdoğan, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını Türkiye'nin de tecrübe ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Karadeniz bölgesinde yaşanan sel ve taşkınların ardından Batı ve Güney bölgelerimizde meydana gelen orman yangınları bunun son örnekleridir. Karadeniz bölgemizdeki sel felaketine 7 bin 122 personel, 477 iş makinesi, 6 bin 323 diğer araç ve 2 helikopterle müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın prim ödemelerini talep etmeleri halinde 1 yıl süreyle ertelediğimizi de duyduk. Orman yangınları ile mücadelemizi de başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Geçen yıl 1 Haziran-24 Temmuz'da 265 orman yangını çıkarken bu yılın aynı döneminde 358 orman yangınıyla karşılaştık. İzmir'deki yangına müdahale sırasında orman işçimiz Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Önceki yıllarda yaşanan yangınların bir kısmı doğal sebeplerden, bir kısmı da terör ve ihmal gibi faktörlerden dolayı meydana gelmişti. Biz de bu sene en kötü senaryoyu düşünerek havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu Rusya'dan gelen iki büyük uçakla tahkim ettik. Rezerv güçlerle birlikte toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mız ile orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ayrıca 4 bin 800 aracımız ve 25 bin orman işçimiz de karadan müdahale noktasında görev yapıyor. Kendi ülkemizde yangınlara süratle müdahale ederken ihtiyacı olan diğer ülkelerinde yardımına koşuyoruz. Büyük bir yangınla buluşan komşumuz Yunanistan'a iki amfibi uçak ve bir yangın söndürme helikopteri gönderdik. Rodos halkı başta olmak üzere Yunan komşularımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."'AĞUSTOS AYI BOYUNCA ÇOK DİKKATLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUM'Erdoğan, hedeflerinin tek bir orman yangının bile çıkmaması olduğunu vurgulayarak, "Her ne kadar hazırlıklarımız tamam olsa da hedefimiz tek bir yangının bile çıkmamasıdır. Tüm vatandaşlarımızdan orman teşkilatımızın alarm durumuna geçtiği ağustos ayı boyunca çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. En küçük bir ihmalin dahi ciğerimizi yakan felaketlere yol açabileceğini lütfen unutmayalım. 'Orman vatandır' anlayışıyla hep birlikte ormanlarımızı korumaya, geliştirmeye devam edelim. Ormanlarımıza sahip çıkan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Öte yandan ülkemizin 4 bir yanında başlayan hasat mevsiminde bugün itibari ile hububatın yüzde 65'i hasat edildi. Toprak Mahsulleri Ofisimiz 580 noktada alım faaliyetini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Çiftçilerimiz ürünlerini teslim edene kadar alımlarımız devam edecektir" dedi. 'BU SÜREÇLERİ EN AZ HASARLA ATLATMAYI BAŞARDIK'"Sosyal fay hatlarımızda kırılmalara yol açmak için girişilen sayısız denemeleri hamdolsun milli birliğimize ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak hep akamete uğrattık" diyen Erdoğan, "Gezi olaylarından terör saldırılarına, 15 Temmuz'dan seçim dönemlerinde yalanlar üzerinden tırmandırılan siyasi gerilimlere kadar nice meselenin üstesinden milletimizin irfanı ve insanımızın sağduyusu sayesinde geldik. Ayrıca bu dönemde küresel sağlık krizinin ve onunla birlikte yükselen küresel finans üretim, tedarik, emtia krizlerinin ülkemize etkilerini de sırtlandık. Vakitlice aldığımız tedbirler ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz politikalarla bu süreçleri en az hasarla atlatmayı başardık. Bugün 3'üncü yıldönümüne ulaştığımız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının da Anadolu topraklarını vatan yapma mücadelemizin önemli sembollerinden biri olduğu şüphesizdir. Rabbime bizlere bu şerifi bahsettiği için bir kez daha hamd ediyorum" dedi.'AĞIR HASARLI BİNALARIN ENKAZLARINI TAMAMEN KALDIRDIK'Erdoğan, tabii ve doğal afetlerin getirdiği olumsuzlardan bahsederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Coğrafyamızdaki imtihanlarımızdan biri de tabii afetlerle oldu. Hala oluyor. Yangınlar, seller heyelanlar, kuraklık ve en önemlisi deprem afetleri ülkemizin 4 bir yanında ciddi hasarlara yol açıyor. 6 Şubat'ı unutmak mümkün mü? Onun meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz unutulabilir mi? Gazilerimiz unutulabilir mi? Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5 buçuk ay geçti. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızın acıları ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Evleri ve işyerleri enkaza dönen vatandaşlarımız bir yandan kaybettikleri yakınlarının yasını tutarken diğer yandan hayata yeni bir başlangıç yapmak için gerekli şartların oluşmasını bekliyor. Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yapılan tespitlere göre bölgede 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunlardan yaklaşık 507 bini konut 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 binini devlet eliyle yaparak vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Halihazırda 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. Yeri belirlenen ve zemin etütleri yapılan alanlarda hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Hatta şu an itibari ile inşaatı tamamlanan köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah Sonbahar ile birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Konutların inşasını hızlandırmak gayesi ile geliştirdiğimiz yeni projemizi kamuoyumuzla kısa süre önce paylaştık."