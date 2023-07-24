Erdoğan: Seçimlerdeki başarımızı 31 Mart yerel seçimlerinde tahkim etmek istiyoruz (2)

'15 TEMMUZ ASIRLAR BOYUNCA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ VARLIK YOKLUK MÜCADELELERİ ZİNCİRİNİN EN SON HALKASIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün ardından 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O gece Türkiye sadece demokrasiye yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, o meşhum gece ülkemiz asıl bağımsızlığını hedef alan bir işgal girişimini püskürttü. Milletimiz 253 vatan evladını toprağa verme pahasına Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. 15 Temmuz asırlar boyunca yürüttüğümüz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen günlerinin gerisinde işte bu gerçek vardır. FETÖ'cü alçakların ihanetinden medet umanlar o gece yaşadıkları derin hayal kırıklığını halen unutamıyor. Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçanlar ayıplarını örtmek, korkaklıklarını gizlemek amacıyla iftira dahil her yola başvuruyor" dedi.

"Coğrafyamızdaki imtihanlarımızdan biri de tabii afetlerle oldu. Hala oluyor. Yangınlar, seller heyelanlar, kuraklık ve en önemlisi deprem afetleri ülkemizin 4 bir yanında ciddi hasarlara yol açıyor. 6 Şubat'ı unutmak mümkün mü? Onun meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz unutulabilir mi? Gazilerimiz unutulabilir mi? Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden henüz 5 buçuk ay geçti. Depremde kaybettiğimiz insanlarımızın acıları ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Evleri ve işyerleri enkaza dönen vatandaşlarımız bir yandan kaybettikleri yakınlarının yasını tutarken diğer yandan hayata yeni bir başlangıç yapmak için gerekli şartların oluşmasını bekliyor. Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yapılan tespitlere göre bölgede 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunlardan yaklaşık 507 bini konut 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 binini devlet eliyle yaparak vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Halihazırda 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süreci başlamıştır. Yeri belirlenen ve zemin etütleri yapılan alanlarda hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Hatta şu an itibari ile inşaatı tamamlanan köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah Sonbahar ile birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Konutların inşasını hızlandırmak gayesi ile geliştirdiğimiz yeni projemizi kamuoyumuzla kısa süre önce paylaştık."