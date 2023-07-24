Erdoğan: Seçimlerdeki başarımızı 31 Mart yerel seçimlerinde tahkim etmek istiyoruz
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri ile tahkim etmek istiyoruz.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri ile tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Erdoğan, "Son kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai içinde çalışmalarımıza devam ettik. İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatler ile milletimize hizmet yolculuğumuza devam ettik. Bu çerçevede 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'yi ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerimizi paylaşarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık. Aynı gün Milli Savunma Üniversitemizin kara, deniz ve hava harp enstitülerimizde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 249 subayımızın mezuniyet sevincine ortak olduk. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yeniden yapılandırdığımız üniversitemizin asli vazifesini layıkıyla ifa ettiğini müşahade ettik" dedi.'SEÇİMLERDEKİ BAŞARIMIZI 31 MART SEÇİMLERİNDE TAHKİM ETMEK İSTİYORUZ'Erdoğan, seçim kampanyası sırasında kendilerine en çok teveccüh gösteren illeri ziyaret etme sözü verdiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: "28 Mayıs seçimlerinde Bayburt yüzde 82 buçuk oy oranıyla birinci, komşusu Gümüşhane yüzde 78 buçuk oy oranıyla 2'nci oldu. Bunun için 8 Temmuz Cumartesi günü her 2 ilimizi ziyaret ederek desteklerinden dolayı oralardaki vatandaşlarımıza bizzat teşekkür ettik. 'Kuru kuruya teşekkür olmaz' diyerek Bayburt'ta toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini de bu arada gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha bizleri asla yalnız bırakmayan, desteğini, duasını bizden esirgemeyen Bayburtlu ve Gümüşhaneli kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu iki ilimizde birlikte bize oy versin veya vermesin 81 vilayetimizin tamamının güvenini mashar olmak için canla başla çalışacağız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri ile tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir daha net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ortak etmek için önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz."'MECLİSİMİZİN AÇILMASIYLA BİRLİKTE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretlerinin ardından NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'ya gittiklerini bildirerek, "Kritik bir dönemde tertiplenen NATO Zirvesi ülkemiz açısından terörle mücadele başta olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz, önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa genel sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta mutabakata varıldı. NATO'nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Sadece terörizme karşı değil batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç'in ittifaka üyelik süreci ile ilgili atılacak karşılıklı adımlar, ortak açıklamayla belirlendi. Meclisimizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağından şüphe duymuyoruz" diye konuştu.'VİZE SERBESTİSİ GİBİ TEMEL BAŞLIKLARDA ARTIK İLERLEME SAĞLAMAK İSTİYORUZ'Erdoğan, NATO zirvesinde 13 liderle ikili görüşme gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülkeyle çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli açtık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümit varız. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecimizin canlandırılması gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz" dedi.'KÖRFEZ TURUNDA 50,7 MİLYAR DOLARA ULAŞAN 13 ANLAŞMA İMZALANMIŞTIR'
Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri Körfez Turu'na değinerek, "Dış politika kulvarında iş dünyamızdan oluşan geniş bir heyetle yaptığımız Körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşmayla işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük Savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık. Katarlı mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar doları bulan 2'li ticaret hacmimizle ülkemizin bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortakları arasındadır. Diplomatik münasebetlerimizin 50'nci yılını Yüksek Düzeyli Stratejik k-Konseyi Mekanizması'nın kuruluşuyla kutlamış olduk. Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik" diye konuştu.