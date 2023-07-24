Erdoğan: Seçimlerdeki başarımızı 31 Mart yerel seçimlerinde tahkim etmek istiyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri ile tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Erdoğan, "Son kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai içinde çalışmalarımıza devam ettik. İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatler ile milletimize hizmet yolculuğumuza devam ettik. Bu çerçevede 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'yi ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerimizi paylaşarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık. Aynı gün Milli Savunma Üniversitemizin kara, deniz ve hava harp enstitülerimizde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 249 subayımızın mezuniyet sevincine ortak olduk. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yeniden yapılandırdığımız üniversitemizin asli vazifesini layıkıyla ifa ettiğini müşahade ettik" dedi.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri Körfez Turu'na değinerek, "Dış politika kulvarında iş dünyamızdan oluşan geniş bir heyetle yaptığımız Körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Suudi Arabistan ile imzaladığımız 5 anlaşmayla işbirliğimizi daha da ileri taşıdık. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük Savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık. Katarlı mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taçlandırma kararı aldık. Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar doları bulan 2'li ticaret hacmimizle ülkemizin bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortakları arasındadır. Diplomatik münasebetlerimizin 50'nci yılını Yüksek Düzeyli Stratejik k-Konseyi Mekanizması'nın kuruluşuyla kutlamış olduk. Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik" diye konuştu.