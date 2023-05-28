Erdoğan, seçim zaferini kutladı: 'İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu milletin teveccühüyle tamamlamış bulunduklarını belirterek "İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere, eşi Emine Erdoğan'la birlikte seçim otobüsünün üzerine çıktı.

Bu sırada çalınan "Duyanlara, duymayanlara" şarkısına eşlik eden Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, İstanbul'u çok sevdiklerini, İstanbul aşığı olduklarını, İstanbul'la yola çıktıklarını ve İstanbul'la yola devam ettiklerini söyledi.

Bugün Kısıklı'nın, Üsküdar'ın, İstanbul'un bir başka olduğunu ifade eden Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım" diye seslendiği alandaki vatandaşları kalbi duygularıyla, hürmetle, muhabbetle selamladığını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, sandık başına gidip kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, teşkilatın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarını, sandık müşahitlerini, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibini, kadınları, gençleri ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerini tebrik ettiğini belirtti.

Yurt içinde, yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız.' Hep 'Bu sevda burada bitmez.' dedik. Öyle mi? Şimdi bak 'bay bay Kemal' diyorlar. Biz hep 'Bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz.' demiştik. Biz hep 'Hizmet eden hezimete uğramaz.' demiştik. Biz hep 'Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz.' demiştik. İsterseniz buna bir üçüncü 'bay' daha ilave edebiliriz; bay bay Bay Kemal."

(Sürecek)