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Erdoğan: Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar

Erdoğan: Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar" - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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