Erdoğan: Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar" - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar" - İSTANBUL
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika