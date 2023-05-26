Erdoğan: Referandum seçimi yapmıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum seçimi yapılmadığını ve muhalefet partilerinin yöneticilerinin milletin emekliye sevk edeceğini söyledi. Ayrıca finans sisteminin gayet sağlam olduğunu belirtti.
'REFERANDUM SEÇİMİ YAPMIYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu seçim bir referanduma döndü mü?' sorusuna, "Böyle saçmalık olur mu? Bunun kararını kim verecek; millet verecek. Millet eğer 'Erdoğan yola devam' diyorsa mesela bitmiştir. Ama bunu referanduma dönüştürmek kadar cehalet olamaz. Çünkü biz şu anda referandum seçimi yapmıyoruz ki. Referandum seçimi yapacak olsak o zaman milletimize bizim referandum için gitmemiz lazım. Biz şu anda referandum için gitmiyoruz. ve bununda ikisinden birini tercih yaptığında Erdoğan'a verdiğin zaman Erdoğan 323'e sırtını dayayarak yoluna devam edecektir. Ama sana Allah göstermesin verecek olsa sen kime sırtını dayayacaksın?" dedi.'MUHALEFET PARTİLERİNİN YÖNETİCİLERİNİ MİLLETİM EMEKLİYE SEVK EDECEKTİR'Erdoğan, 'Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu 'muhalefetin değişmesi gerekiyor' sözlerini dile getirdi, buna ne dersiniz?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yavuz Bey doğru durum tespiti yapmış. Daha önce de o kumar masasının gerçeklerini görerek partisinden istifa etmişti. Terör örgütleriyle yol yürüyen, ülkesine tuzak kuranların maşası olan muhalefet partilerinin yöneticilerini de inşallah 28 Mayıs'ta milletim emekliye sevk edecektir. Bundan sonra yeni bir Türkiye, yeni bir muhalefet. Zaten İYİ Parti kongre kararı da aldı. 1 puanlık bir muhalefet var. 40 tane milletvekili var. Şimdi acaba o 40 tane milletvekili acaba şu anda başlarını ne kadar dinleyecekler?."'KİMSE ENDİŞE ETMESİN FİNANS SİSTEMİMİZ GAYET SAĞLAM'Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu seçilemezse dolar 30 lira olacak' iddialarına neler söylersiniz?' sorusuna ise "Açık ve net söylüyorum; bu kriz tellallarının özellikle söylemlerine kimse kulak asmasın. Bu çok çok yanlış olur. ve bunun başında da, bunun başını çeken de Kılıçdaroğlu ve şürekasıdır. Türkiye ekonomisini çökertmek için yürütülen operasyonlara bunlar alet oluyorlar. Vatandaşımızı algılarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar daha önce de sözcüsü ondan sonra İYİ Parti'nin bir zamanlar sözde Merkez Bankası'nın başında olan kişi, bunlar otellerde biliyorsunuz IMF temsilcileri ile görüşmeler yaptılar. ve bize de IMF'den borç almayı tavsiye ettiler. Ben o zaman açıklamalar yaptım. Bizim böyle buralardan borç alma gibi bir hevesimiz yok. Hatta kendileri de ne dediler; Londra tefecilerine verdikleri sözleri yerine getirmek için 4 bir koldan da Türkiye ekonomisini baltalıyor. ya bizim bu tefecilerle ne işimiz var? Hatırlarsanız daha önce de borsaya ve bankalara yönelik açıklamalar yaptılar ve piyasaları hep manipüle etmeye gayret ettiler. Ama biz bunları yerinde çökerttik. ve kimse endişe etmesin. Ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam. Bu arada da yine Körfez'den filan bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu yeni. Tabi bu arada bu da ne yaptı; ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı. Şimdi burada bunlara biz prim vermeden inşallah bu seçimi de şöyle pazar günü hayırlısıyla kapattığımızda zaten göreceksiniz buraya liderler nasıl gelecekler veya ben o liderlere şükran borcumu ifade etmek için süratle nasıl gideceğim, bunları da göreceğiz" yanıtını verdi.'ASLA FATURAYI VATANDAŞIMIZA KESMİYORUZ'Erdoğan, projelerine hızla devam edeceklerini bildirerek, "Mesela en son Defne Hatay. Defne'de Kılıçdaroğlu yüzde 90 oy aldı, ben 8. Ama biz o 90 aldı, biz 8 aldık diye şu hastanenin yapımını durdurmadık. ve bu hastaneyi biz yine gittik 2 ayda Defne'de yaptık. Geçen gün de açılışını yaptık. Biz buyuz. Bize düşen nedir; biz hizmeti her yere götürüyorsak oraya da götüreceğiz. ve oylarımızdaki bu değişiklikleri, artışları, düşüşleri, biz tabi teşkilatta hassasiyetle analiz ediyoruz. Ama asla faturayı vatandaşımıza kesmiyoruz. 'Bir hata varsa bizdedir' diyoruz" diye konuştu. 'CEBRİ ADIMLAR ATMAK ZORUNDAYIZ'
Türkiye'de konut kiraları yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz'dan itibaren süresi doluyor; buradan bir müjdeniz var mı, konu ile ilgili?' sorusuna Erdoğan, "İsterseniz bunu artık seçim sonrası atacağımız adımlara bırakmakta fayda var. Cebri adımlar atmak zorundayız. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Bu işin en önemli çıkış noktası toplu konut. Şu anda özel sektörü bile 15 sene vade 20 sene vade ile konut satışları yapıyor. ve bu konut satışlarında da peşinatlar baya düşük. Bu tabii vatandaşlarımızın önünü inanıyorum ki çok çok açacaktır. 85 milyonu bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Konut arzını artırmak için de kurumlarımız çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Deprem bölgesindeki konukları da söylediğim gibi hızlı bir şekilde inşallah tamamlayacağız. Ama fahiş fiyata asla bunları kurban etmeyeceğiz" dedi.
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