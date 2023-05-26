Erdoğan: Referandum seçimi yapmıyoruz

'REFERANDUM SEÇİMİ YAPMIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu seçim bir referanduma döndü mü?' sorusuna, "Böyle saçmalık olur mu? Bunun kararını kim verecek; millet verecek. Millet eğer 'Erdoğan yola devam' diyorsa mesela bitmiştir. Ama bunu referanduma dönüştürmek kadar cehalet olamaz. Çünkü biz şu anda referandum seçimi yapmıyoruz ki. Referandum seçimi yapacak olsak o zaman milletimize bizim referandum için gitmemiz lazım. Biz şu anda referandum için gitmiyoruz. ve bununda ikisinden birini tercih yaptığında Erdoğan'a verdiğin zaman Erdoğan 323'e sırtını dayayarak yoluna devam edecektir. Ama sana Allah göstermesin verecek olsa sen kime sırtını dayayacaksın?" dedi.

Türkiye'de konut kiraları yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz'dan itibaren süresi doluyor; buradan bir müjdeniz var mı, konu ile ilgili?' sorusuna Erdoğan, "İsterseniz bunu artık seçim sonrası atacağımız adımlara bırakmakta fayda var. Cebri adımlar atmak zorundayız. Bu konuda Adalet Bakanlığı'nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Bu işin en önemli çıkış noktası toplu konut. Şu anda özel sektörü bile 15 sene vade 20 sene vade ile konut satışları yapıyor. ve bu konut satışlarında da peşinatlar baya düşük. Bu tabii vatandaşlarımızın önünü inanıyorum ki çok çok açacaktır. 85 milyonu bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Konut arzını artırmak için de kurumlarımız çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Deprem bölgesindeki konukları da söylediğim gibi hızlı bir şekilde inşallah tamamlayacağız. Ama fahiş fiyata asla bunları kurban etmeyeceğiz" dedi.