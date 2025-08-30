Erdoğan: Ordumuzu yıpratmaya çalışanlar karşısında bizi bulacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanları unutmayın. Herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları mensupları katıldı.

'MEZUN SAYIMIZI 19 BİN 735'E ÇIKARIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenini çok anlamlı bir tarihte gerçekleştirdiklerini belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Kara Harp Okulu'ndan 928, Deniz Harp Okulu'ndan 278, Hava Harp Okulundan 199 olmak üzere, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1405 teğmeni tebrik eden Erdoğan, "Harp okullarımızda öğrenim gören 106 misafir öğrencimizi de aynı şekilde kutluyorum. Böylelikle 2016'dan bugüne, Kara Harp Okulumuz bünyesinde 754'ü misafir 15 bin 755, Deniz Harp Okulumuzun çatısı altında 100'ü misafir 2 bin 167, Hava Harp Okulumuzda ise 148'i misafir 1793 öğrencimizle birlikte harp okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz. Ordumuzun farklı kademelerinde üstlenecekleri görevlerle denizde, havada ve karada gücümüze güç katacak, sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacak, kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla, tarihimizden ve ecdadımızdan devraldıkları o kutlu mirası yarınlara aktaracak erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, şahsiyetleriyle, imanlarıyla, peygamber ocağımızın sancağını, yurt içinde ve yurt dışında iftiharla dalgalandıracak bu evlatlarımıza şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

'MSÜ'YE ARTAN İLGİ ÇOK KIYMETLİ'

Misafir öğrencilere kendi ordularında üstlenecekleri vazifelerde başarılar dileyen Erdoğan, "Dost ve kardeş ülkelerin, Milli Savunma Üniversitemize (MSÜ) her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz. 9 sene önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48'e ulaşması Türkiye'nin askeri alanda yükselen itibarının da bir nişanesidir. Devrimden sonra komşumuz Suriye'yle iş birliğimizi, askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz. Misafir askeri personellerimizin ülkemizde ve milletimizle kurdukları güçlü bağların, ortak geleceğimizde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Biz de kendileriyle irtibatımızı daima koruyacağız. İnşallah gelecekte ülkelerine hizmet ettikleri farklı görevlerde, kendileriyle tekrar mülaki olacak ortak çalışmalara beraber imza atacağız. Bu sabah Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulumuzdan 38'i Türk, 2'si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrencimiz mezun oldu. Yarın da Kara, Hava, Deniz Meslek Yüksek Okullarımızda öğrenim gören 68'i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak. Bu evlatlarımızı da şimdiden tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyoruz. Rabbim yollarını da bahtlarını da hep açık etsin" diye konuştu.

'ZAFİYET BEKLEYENLERİN HEPSİNİ HÜSRANA UĞRATTIK'

Orduda, Milli Savunma Üniversitesi mezunlarının yoğunlukla yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, "9 yıl gibi kısa bir sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız bugün Kara Kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76'sı, Deniz Kuvvetlerimizin yüzde 45'i, Hava Kuvvetlerimizin ise yüzde 31'i üniversitemizden mezun oldu. Yine Kara Kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59'u, Deniz Kuvvetlerimizin yüzde 32'si, Hava Kuvvetlerimizin ise yüzde 24'ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık. Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara, kritik birçok adım attık. Hatırlarsanız, 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle, ordumuz dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik. Şer gibi görünen bu badireden, Rabbimize sonsuz hamdolsun, ülkemizi, milletimizi ve demokrasimizi daha da güçlendirerek çıkmayı başardık" dedi.

'MÜŞFİK BİR MİLLETİN EVLADISINIZ'

TSK'nın bugün 9 sene öncesine göre daha güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında, ordumuzu tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. İşte bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık. 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da, denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Burada şunu da söylemek isterim; önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka programlarımız, müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak. 'Güçlü Türkiye, güçlü ordu' şiarımızı tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz. Sevgili mezunlarımız; bugünden itibaren teğmen olarak ordumuzun saflarına katılıyorsunuz. Bunun için ne kadar gururlansanız ne kadar övünseniz elbette yeridir. Şunu da hiç ama hiç unutmayın, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimadını ve inancını lütfen boşa çıkarmayın. Mensubu olduğunuz bu millet, binlerce yılı bulan tarihinde, hiçbir kara leke olmayan necip bir millettir. Ne zulüm ne soykırım ne katliam ne de sömürgecilik. Bunların hiçbirine meyletmemiş, masumlara hiçbir zaman dokunmamış, insani değerleri savaşta olsa bile her zaman gözetmiş müşfik bir milletin evladısınız. Gazze'de yaşanan vahşeti görüyorsunuz. Filistin'de yapılan katliamları görüyorsunuz. Gözünü kin, kan ve nefret bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını inanıyorum ki sizler de esefle takip ediyorsunuz. Biz onlar gibi hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Adaletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

'SİZİ SİYASİ TARTIŞMALARA ÇEKMEK İSTEYENLER OLABİLİR'

Erdoğan, TSK'nın vazife şuuru, vatan sevgisi ve millet sevdasıyla birlikte, üstün disipliniyle de temayüz etmiş köklü bir kurum olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İcra ettiğiniz meslekte disiplinin ve cesaretin yerini hiçbir şey tutmaz. Ömrünün önemli bir kısmı savaş meydanlarında geçmiş Gazi Mustafa Kemal, bu gerçeği bakınız nasıl ifade ediyor; 'Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz. Lakin disiplinsiz bir ordu, ilk geri çekilmede dağılır ve artık ondan başka bir vazife talep etmek mümkün olmaz.' Evet, bütün mesele budur. Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Allah korusun bu hususta gösterilecek en küçük bir rehavetin, hem ordumuza hem de devletimize ağır bedelleri olur. Bu süreçte sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanları unutmayın. Herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, kimseye eğdirmeyiz. İşte bu özgüvenle, mesleğinize dört elle sarılmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum."

Haber: Kübra SONKAYA/ ANKARA,